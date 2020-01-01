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Хроника войны России против Украины: январь 2020 года - Фото

Хроника войны России против Украины: январь 2020 годаLive

Хроника войны России против Украины: январь 2020 годаLive
01.01.2020, 13:23
440
Фото: 93-я ОМБр

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.

Хроники за февраль/март/апрель,майиюньиюльавгустсентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

01.01.2020
13:27

С начала 2020 года и до 7 часов утра 1 января боевики не нарушали режим прекращения огня, передает Штаб ООС в Facebook.

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Теги: война, Донбасс, минские соглашения, нормандский формат, формула штайнмайера
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