ОБСЕ сообщила, что происходит на границе с Россией

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 21 января грузовики боевиков на двух неподконтрольных участках украинско-российской границы в Успенке и Мариновке. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В течение примерно одного часа наблюдения в пункте пропуска в Успенке (73 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, что в Украину въехали 21 автомобиль (девять с табличками боевиков террористической организации ДНР) и один автобус (с табличками террористов), а также вошли семь пешеходов (мужчины и женщины разного возраста).

Наблюдатели также видели, что из Украины выехали 21 автомобиль (включая пять с табличками "ДНР"), три тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками), два автобуса (с табличками "ДНР"), а также вышли шесть пешеходов (мужчины и женщины разного возраста).

За 50 минут пребывания в пункте пропуска на границе возле Мариновки (78 км к востоку от Донецка) ОБСЕ зафиксировала, что в Украину въехали 16 автомобилей (девять с табличками "ДНР"),один тентованный грузовик и два автобуса (все с табличками "ДНР"), а также вошли двое мужчин.

Из Украины выехали 11 автомобилей (включая шесть с табличками боевиков) и вышли десять пешеходов (мужчины и женщины разного возраста).