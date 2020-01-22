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ОБСЕ сообщила, что происходит на границе с Россией

ОБСЕ сообщила, что происходит на границе с Россией - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
22.01.2020, 08:42

Наблюдатели ОБСЕ сообщили о ситуации 21 января на двух неподконтрольных участках границы со страной-агрессором

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 21 января грузовики боевиков на двух неподконтрольных участках украинско-российской границы в Успенке и Мариновке. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В течение примерно одного часа наблюдения в пункте пропуска в Успенке (73 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, что в Украину въехали 21 автомобиль (девять с табличками боевиков террористической организации ДНР) и один автобус (с табличками террористов), а также вошли семь пешеходов (мужчины и женщины разного возраста).

Наблюдатели также видели, что из Украины выехали 21 автомобиль (включая пять с табличками "ДНР"), три тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками), два автобуса (с табличками "ДНР"), а также вышли шесть пешеходов (мужчины и женщины разного возраста).

За 50 минут пребывания в пункте пропуска на границе возле Мариновки (78 км к востоку от Донецка) ОБСЕ зафиксировала, что в Украину въехали 16 автомобилей (девять с табличками "ДНР"),один  тентованный грузовик и два автобуса (все с табличками "ДНР"), а также вошли двое мужчин.

Из Украины выехали 11 автомобилей (включая шесть с табличками боевиков) и вышли десять пешеходов (мужчины и женщины разного возраста).

  • 29 ноября в Мариновке (78 км к востоку от Донецка) миссия ОБСЕ впервые зафиксировала белый контейнер с двумя флагами (черно-сине-красного и красно-сине-красного цветов).
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граница обсе Успенка Мариновка
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