ПАСЕ назвала Россию стороной Минских соглашений, в РФ недовольны

­Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: Ellen Wuibaux/flickr Council of Europe)

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры, в которой называет Россию "стороной Минских договоренностей". Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.



Резолюция информирует о ситуации в 11 странах, в частности, высказаны критические замечания в адрес РФ.

В пункте 4.9 говорится, что российским властям следует:

- принять ряд конкретных мер, направленных на решение проблем, связанных с продолжающимся ухудшением прав человека и верховенства закона;

- устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека;

- безоговорочно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и нидерландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в гибели рейса MH 17 Malaysia Airlines;

- принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав человека ЛГБТИ, в частности в Чеченской Республике;

- в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова;

- положить конец и обратить вспять происходящие пограничные и ползучие аннексии грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии;

- полностью выполнить Минские соглашения и положить конец военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований в Восточной Украине, участницей которых является Российская Федерация;

- отменить незаконную аннексию Крыма в соответствии с требованиями Ассамблеи, в том числе в резолюциях Ассамблеи 1990 (2014), 2034 (2015), 2063 (2015), 2132 (2016), 2198 (2018), 2259 (2019), 2292 (2019) ) и других;

- полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и безоговорочно выполнять решения Суда.

В российских СМИ написали, что во время обсуждения резолюции член делегации РФ, депутат Госдумы Николай Рыжак высказал недовольство. Что характерно, из всего списка рекомендаций россиянина возмутило именно признание России стороной Минских соглашений.

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