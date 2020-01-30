За "прощение" РФ в ПАСЕ голосовала Западная Европа и украинка

­Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: Ellen Wuibaux/flickr Council of Europe)

Голосование по поводу полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы выявило четкое разделение между странами. Об этом сообщает Европейская правда.

Полномочия россиян были подтверждены в полном объеме, а почти все правки, предложенные Украины – отклонены.

За это решение проголосовали 96 депутатов, против – 44, еще семь воздержались.

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Украинская делегация голосовала в полном составе – свои голоса отдали 12 членов депутатов. 11 из них нажали кнопку "против", но одна представительница Украины поддержала возвращение россиян. Это – член ассамблеи от Оппозиционной платформы За життя Юлия Левочкина.

По информации издания, она еще в Киеве предупредила коллег, что выступает против обжалования полномочий РФ и не будет участвовать в их действиях по этому поводу. Левочкина также поддержала "новую санкционную процедуру", которая практически уничтожает возможность наложить санкции на РФ в дальнейшем, и голосовала против всех украинских поправок к этим документам.

Украину поддержали все члены грузинской, литовской, латвийской, делегаций, принявшие участие в голосовании, почти все шведы и все поляки, кроме одной представительницы (она воздержалась). Также вместе с Украиной проголосовал один молдаванин, представитель оппозиционного блока ACUM, один словак (остальные отдали голоса "за" Россию), один турок (другие также поддержали РФ).

Представители Западной Европы, которые были в зале во время голосования, почти единодушно поддержали РФ. Украине свои голоса отдали лишь двое голландцев, один испанец и один британец.

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации. 29 января

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