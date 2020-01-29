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ПАСЕ приняла санкционный механизм, поддерживающий Россию

ПАСЕ приняла санкционный механизм, поддерживающий Россию - Фото
­Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: Ellen Wuibaux/flickr Council of Europe)
29.01.2020, 20:23

Украинская сторона выступила против этой процедуры

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новую дополнительную общую процедуру реагирования на серьезные нарушения странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что инициатива ввести так называемый дополнительный санкционный механизм, который предусматривает в процессе возможного наложения санкций на страны-члены координацию действий и взаимное одобрение решений между ПАСЕ, Комитетом министров и генеральным секретарем Совета Европы, появилась в 2019 году, ее цель – предотвращение наказание России в ПАСЕ за агрессию против Украины и безусловное возвращение российской делегации в Ассамблею.

Сообщается, что голосованию за резолюцию предшествовали жаркие дебаты. Делегаты от Украины и группы стран, которые противостоят возвращению РФ в ПАСЕ, отмечали, что новая инициатива проработана так, что ее почти невозможно воплотить в жизнь, реагируя на нарушения странами-членами, в частности, Россией, своих уставных обязательств и принципов.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк заявил, что украинская сторона не поддерживает указанную процедуру.

  • Проект принятого документа был согласован ранее сегодня, прочесть о нем подробнее можно здесь.
  • 28 января в ПАСЕ по результатам второго тура поддержали кандидатуру депутата Госдумы РФ Петра Толстого на должность вице-президента по российской квоте.

Читайте также: Россия шантажирует ПАСЕ уходом, если ущемят полномочия делегации

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