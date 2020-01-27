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Россия шантажирует ПАСЕ уходом, если ущемят полномочия делегации

Россия шантажирует ПАСЕ уходом, если ущемят полномочия делегации - Фото
Фото: пресс-служба ПАСЕ
27.01.2020, 15:55

Россияне в ПАСЕ заявили, что "любое ограничение полномочий вызовет уход российской делегации с площадки"

В России заявили, что покинут зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, если полномочия ее делегации будут ущемлены после того, как их оспорила Украина вместе с партнерами по группе Балтик+. Об этом заявил глава российской делегации Петр Толстой, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

Представитель страны-оккупанта надеется, что "здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать". "Но если примут, мы уедем", - пригрозил вице-спикер Госдумы РФ руководству ПАСЕ.

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Между тем, россияне считают маловероятным, что их в чем-либо ущемят в докладе, который будет рассматриваться в среду.

  • Сегодня с утра в ПАСЕ оспорили по содержательным и процедурным причинам полномочия российской делегации, а также избрание Толстого вице-президентом организации.
  • Этот статус получил украинец Александр Мережко.

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