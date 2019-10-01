Ответ на возвращение России. В ПАСЕ создали группу Балтик плюс

Фото: facebook.com/lisa.yasko1

Украина подписала совместное заявление с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о создании постоянной группы Балтик плюс в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook.

Она подчеркнула, что задачами группы Балтик плюс станет продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдовы.

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"Это результат наших консультаций, которые были проведены в последние два дня в Страсбурге. Мы приглашаем в нашу группу всех, для кого европейские ценности и выполнения обязательств не пустые слова. Совместно будем защищать ценности Совета Европы для всех ее членов без исключения", - подчеркнула Ясько.

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Следующая встреча группы пройдет в Киеве.

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Фото: facebook.com/lisa.yasko1

25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, позволившее российской делегации вернуться к работе в ассамблее.

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