Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ответ на возвращение России. В ПАСЕ создали группу Балтик плюс

Ответ на возвращение России. В ПАСЕ создали группу Балтик плюс - Фото
Фото: facebook.com/lisa.yasko1
01.10.2019, 16:31

В неформальную группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия

Украина подписала совместное заявление с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о создании постоянной группы Балтик плюс в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook.

Она подчеркнула, что задачами группы Балтик плюс станет продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдовы.

Читайте также: Глава делегации Украины в ПАСЕ начертила красную линию для Киева

"Это результат наших консультаций, которые были проведены в последние два дня в Страсбурге. Мы приглашаем в нашу группу всех, для кого европейские ценности и выполнения обязательств не пустые слова. Совместно будем защищать ценности Совета Европы для всех ее членов без исключения", - подчеркнула Ясько.

Нажмите для увеличения

Следующая встреча группы пройдет в Киеве.

Нажмите для увеличения

Фото: facebook.com/lisa.yasko1

Читайте также: Пять стран не будут участвовать в открытии сессии ПАСЕ

Напишите нам
Россия пасе Елизавета Ясько Балтик плюс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 