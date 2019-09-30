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Глава делегации Украины в ПАСЕ начертила красную линию для Киева

Глава делегации Украины в ПАСЕ начертила красную линию для Киева - Фото
Елизавета Ясько (скриншот)
30.09.2019, 10:19

Елизавета Ясько не видит в камбэке россиян в ПАСЕ "чего-то такого, что кардинально меняет их возможности"

Красная линия для Украины в ситуации с возвращением РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы - это возможное внесение в состав российской делегации "депутатов" из оккупированного Крыма. Об этом Левому берегу сказала глава новой украинской делегации Елизавета Ясько.

По ее словам, такая опасность существует - "это может произойти и сейчас, в ближайшие месяцы", и чтобы такого не допустить, Киеву нужно максимально работать с разными государствами и разными институциями на разных уровнях.

"Нам нужно доносить месседж: это очень опасно, нам нельзя этого допускать. Если подобное произойдет, это будет ужасно. Это будет красной линией для Украины", - сказала она.

Ясько заявила, что "есть несколько планов и сценариев", как противодействовать РФ в Ассамблее, но отказалась их озвучить.

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пасе Елизавета Ясько
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