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Ясько об Украине в ПАСЕ: Нового старта с новыми людьми не будет

Ясько об Украине в ПАСЕ: Нового старта с новыми людьми не будет - Фото
Елизавета Ясько (скриншот)
30.09.2019, 09:55

Глава делегации Украины в ПАСЕ говорит, что еще не встречалась с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить, как поступить в нынешней ситуации

Решение не ехать на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы показывает последовательность Украины: власть в стране поменялась, а позиция государства - нет. Об этом заявила Левому берегу глава новой украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"То есть, была предыдущая делегация, она была не согласна (с возвращением РФ в ПАСЕ, - ред.), организовала демарш. Мы сейчас должны показать, что нет: нового старта с новыми людьми не будет... Позиция государства не меняется", - пояснила она.

Ясько говорит, что предыдущая делегация "защищала интересы Украины и делала это правильно". Также нардеп от Слуги народа заверила, что делегаты Украины будут ездить на переговоры по ПАСЕ, но "все зависит от результатов консультаций".

"Мы же не можем просто взять и согласиться с возвращением российской делегации. Как это будет выглядеть для украинского общества? Это будет предательством, понимаете? Есть национальные интересы", - сказала она.

По ее словам, учредительное собрание новой делегации состоится 3 октября: тогда и будут решены некоторые вопросы, в том числе, возможно, по формату участия в следующей сессии ПАСЕ - в январе 2020 года.

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