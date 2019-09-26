В МИД заявили о давлении на украинскую делегацию в ПАСЕ

Фото: EPA

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявляет, что новую делегацию от Украины заставляют прибыть на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он написал в Twitter.

"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", - написал Кислица.

Ранее народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко заявил в Facebook, что Украину могут лишить представительства в ПАСЕ.

"Если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то так как новая делегация создана, что отражено на сайте Верховной Рады, старая делегация в 11.30 утра 30 сентября потеряет свои полномочия, а новая не приобретет. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ", - написал нардеп.

По его словам, "при таком развитии событий представители Украины не смогут принимать участия в работе не только сессии, но и комитетов ПАСЕ до момента подачи состава новой делегации".