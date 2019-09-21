Яременко: Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат от Слуги Народа и председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет принимать участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за "нарушений этой организацией собственных интересов и откровенным игнорированием ее интересов". Об этом нардеп написал в Facebook.

"Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командирования своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко.

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"Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - добавил нардеп.

В комментариях к посту Яременко написал: "Реакция парламента жесткая и однозначная – новая делегация не едет. Жестче может быть выход из организации. То, что технически на сессию могут поехать представители старой делегации – это не меняет и не ослабляет, а усиливает и подчеркивает позицию ВР – делегации нет".

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