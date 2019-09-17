Определен новый состав украинской делегации в ПАСЕ: список

Фото: EPA

17 сентября был определен состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в Facebook.

По его словам, представлять Украину в ПАСЕ будут:

От Слуги Народа — Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия;

От ОПЗЖ — Левочкина Юлия;

От Батькивщины — Соболев Сергей;

От ЕС — Гончаренко Алексей;

От Голоса — Василенко Леся;

От депутатской группы За майбутне — Лубинец Дмитрий.

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, глава избирается членами делегации.

"Верю, что нам удастся оставить разногласия и объединится на международной арене ради Украины. С завтрашнего дня приступаем к работе!", - резюмировал нардеп.

Читайте также: В ПАСЕ, куда позволили вернуться России, высказались о Цемахе