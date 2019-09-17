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Определен новый состав украинской делегации в ПАСЕ: список

Определен новый состав украинской делегации в ПАСЕ: список - Фото
Фото: EPA
17.09.2019, 17:07

По словам народного депутата от фракции Европейская солидарность Алексея Гончаренко, уже с завтрашнего дня украинская делегация приступит к работе

17 сентября был определен состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в Facebook.

По его словам, представлять Украину в ПАСЕ будут:

От Слуги Народа — Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия;

От ОПЗЖЛевочкина Юлия;

От БатькивщиныСоболев Сергей;

От ЕС — Гончаренко Алексей;

От Голоса — Василенко Леся;

От депутатской группы За майбутне — Лубинец Дмитрий.

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, глава избирается членами делегации. 

"Верю, что нам удастся оставить разногласия и объединится на международной арене ради Украины. С завтрашнего дня приступаем к работе!", - резюмировал нардеп. 

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пасе алексей гончаренко делегация украины
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