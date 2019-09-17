Определен новый состав украинской делегации в ПАСЕ: список

17 сентября был определен состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в Facebook.
По его словам, представлять Украину в ПАСЕ будут:
От Слуги Народа — Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия;
От ОПЗЖ — Левочкина Юлия;
От Батькивщины — Соболев Сергей;
От ЕС — Гончаренко Алексей;
От Голоса — Василенко Леся;
От депутатской группы За майбутне — Лубинец Дмитрий.
Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, глава избирается членами делегации.
"Верю, что нам удастся оставить разногласия и объединится на международной арене ради Украины. С завтрашнего дня приступаем к работе!", - резюмировал нардеп.
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