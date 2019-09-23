Украина и ПАСЕ. Как поступит новая делегация Рады - официально

Фото - пресс-служба ПАСЕ

Украина приняла решение не подавать полномочия новой делегации на утверждение во время осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Об этом сообщила в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции Слуга народа Елизавета Ясько.

Отмечается, что это станет способом реагирования Украины на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

В заявлении говорится, что делегация Верховной Рады в ПАСЕ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблеи с целью поиска общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.

Делегация обратилась к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием Эмманюэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы.