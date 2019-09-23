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Украина и ПАСЕ. Как поступит новая делегация Рады - официально

Украина и ПАСЕ. Как поступит новая делегация Рады - официально - Фото
Фото - пресс-служба ПАСЕ
23.09.2019, 18:37

Подавать полномочия новой делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ не будут

Украина приняла решение не подавать полномочия новой делегации на утверждение во время осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Об этом сообщила в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции Слуга народа Елизавета Ясько.

Отмечается, что это станет способом реагирования Украины на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

В заявлении говорится, что делегация Верховной Рады в ПАСЕ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблеи с целью поиска общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.

Делегация обратилась к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием Эмманюэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы.

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пасе верховная рада
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