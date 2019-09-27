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Пристайко увиделся с генсеком Совета Европы: говорили о РФ в ПАСЕ

Пристайко увиделся с генсеком Совета Европы: говорили о РФ в ПАСЕ - Фото
Вадим Пристайко и Мария Пейчинович-Бурич (фото — пресс-служба МИД)
27.09.2019, 09:56

В МИД пишут, что стороны обсудили "пути преодоления кризиса доверия" между этой структурой и Украиной

Во время визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил ситуацию в треугольнике "Украина–ПАСЕ–Россия" с новым генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом пишет пресс-служба МИД.

Как выразились в ведомстве, стороны "обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и путей преодоления кризиса доверия".

Пристайко сказал генсеку СЕ, что Украина "надеется на продолжение конструктивного сотрудничества" с этой структурой в области анализа соответствия законов Украины евронормам и стандартам.

Между тем, бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев полагает, что руководство ПАСЕ "прибегает к шантажу Украины, чтобы та приняла возвращения России и прекратила протестовать". "Украина имеет полное право на демарш, и хорошо, если сможет быть не одна - сейчас это ключевая задача для новой власти и новой делегации", - пишет нардеп Евросолидарности.

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Мария Пейчинович-Бурич пасе
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