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В ПАСЕ напомнили о сроках полномочий украинской делегации

В ПАСЕ напомнили о сроках полномочий украинской делегации - Фото
ПАСЕ (Фото: EPA)
27.09.2019, 15:30

Украина до сих пор не подала для утверждения полномочия новой делегации, говорит представитель организации

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) напомнили, что полномочия постоянной делегации от Верховной Рады восьмого созыва заканчиваются в 11:30 30 сентября. Об этом заявил директор организации по общим вопросам Хорст Шаде, пишет Укринформ.

"Согласно регламенту, в частности п. 3 ст. 11, полномочия действующей делегации (внесенной в январе 2019 года, - ред.) заканчиваются с началом первого заседания Ассамблеи или заседания учредительного комитета, которые проходят после назначения новой делегации национальным парламентом", - пояснил он.

По словам представителя ОБСЕ, секретариат ассамблеи узнал о назначении новой постоянной делегации Верховной Рады Украины через "прессу, сайт и контакты с украинскими парламентариями". Поэтому, говорит он, полномочия делегатов от Украины, которые были подтверждены в начале года, заканчиваются в 11:30 понедельника - в то время, когда открывается осенняя сессия ПАСЕ.

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"На данный момент мы не получили от Украины (для утверждения, - ред.) полномочия новой делегации. Это значит, если до понедельника не будет новой делегации, то полномочия предыдущей закончатся в 11:30", - рассказал представитель организации.

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