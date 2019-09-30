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Пять стран не будут участвовать в открытии сессии ПАСЕ

Пять стран не будут участвовать в открытии сессии ПАСЕ - Фото
Фото - пресс-служба ПАСЕ
30.09.2019, 12:14

Украина, страны Балтики и Грузия также не будут участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы

На консультациях делегатов Украины с представителями Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы принято совместное решение не участвовать в открытии сегодняшней сессии, сообщил в Facebook депутат Алексей Гончаренко.

"Приняли совместные решения: не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы; не принимать участие в открытии сегодняшней сессии; в 12.00 провести встречу с французским госсекретарём мадам Моншален; после этой встречи снова провести консультации о дальнейших совместных действиях".

Гончаренко поблагодарил делегацию Грузии, которая поддержала решение не принимать участие в официальных мероприятиях открывающейся сессии ПАСЕ.

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пасе алексей гончаренко
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