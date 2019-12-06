Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РФ может быть в ПАСЕ, несмотря на Крым - Венецианская комиссия

РФ может быть в ПАСЕ, несмотря на Крым - Венецианская комиссия - Фото
Фото: пресс-служба ПАСЕ Фото: пресс-служба ПАСЕ
06.12.2019, 14:57

Но это не означает признание аннексии, отмечают в комиссии

Парламентская ассамблея Совета Европы не обязана отказывать в признании полномочий делегации государства-члена Совета Европы, которое аннексировала часть другого государства. Об этом говорится в заявлении Венецианской комиссии.

Комиссия заявила, что существует четкое обязательство для всех государств и международных организаций не признавать аннексию. Однако это, считают там, "не обязательно должно обязывать ПАСЕ отказывать в признании полномочий делегации аннексирующего государства".

26 июня делегаты ПАСЕ поддержали решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений.

Это решение могло быть обжаловано, если бы Венецианская комиссия сейчас подтвердила, что российские депутаты избраны незаконно, так как в их избрании принимали участие жители оккупированного Крыма.

Полный текст доклада комиссии по этому вопросу будет опубликован позже.

Напишите нам
Россия Крым аннексия пасе венецианская комиссия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 