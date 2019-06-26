ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ без ограничений

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Об этом из Страсбурга сообщает корреспондент Европейской правды.

После дебатов депутаты ПАСЕ отклонили все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств, и утвердили резолюцию в целом.

За отклонение поправок проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.

В соответствии с этим решением, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений.

Издание отмечает, что документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны РФ, но ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только пять требований:

- отпустить 24 украинских моряков;

- безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

- безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе MH17;

- приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне;

- сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и в Донбассе были отклонены, сообщает издание.

Член украинской делегации Алексей Гончаренко выступил с эмоциональной речью.

"Я хочу обратиться ко всем парламентариям: если и суждено, что Украина останется одна на поле битвы против путинского режима, против диктатуры, против смертей и терроризма, то знайте, что мы не согнемся. Вне зависимости от ваших голосований, правил и уставов. Мы будем стоять до конца", - сказал он.