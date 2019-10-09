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В ПАСЕ жалуются на россиян, которые нарушают правила секретности

В ПАСЕ жалуются на россиян, которые нарушают правила секретности - Фото
Леонид Слуцкий (скриншот)
09.10.2019, 09:14

Делегат страны-оккупанта не только рассекретил для росСМИ суть беседы на закрытом заседании комитета, но и "исказил суть выступлений", сетуют в ПАСЕ

Член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы рассказал СМИ РФ содержание закрытого для прессы заседания мониторингового комитета ПАСЕ. Как передает Голос Америки, об этом говорится в письме председателя комитета главе делегации РФ.

Таким образом, раскрыв публике суть закрытой дискуссии 1 октября в Страсбурге, глава комитета Госдумы по международным делам пошел вразрез с правилами ПАСЕ.

В письме говорится, что Слуцкий в интервью росСМИ "исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания".

Подсанкционный в США/ЕС российский депутат-пропагандист, прошедший в Госдуму от партии ЛДПР Владимира Жириновского, заявил росСМИ, что обсуждение в комитете "носило заведомо провокационную цель - показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России".

В конце июня 2019 года Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ.

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пасе леонид слуцкий
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