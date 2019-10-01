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Макрон в ПАСЕ полностью поддержал возвращение РФ

Макрон в ПАСЕ полностью поддержал возвращение РФ - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
01.10.2019, 14:14

Президент Франции заявил, что русский народ очень близок к европейскому народу

Президент Франции Эманнюэль Макрон полностью поддержал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом он заявил во время выступления на очередной сессии ПАСЕ. 

По мнению французского президента, возврат РФ позволил "вернуться к нормальному функционированию Совета Европы".

"Я полностью поддерживаю сделанный (Комитетом министров - ред.) выбор, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Я уверен, что русский народ очень близок к европейскому народу. Россия является фундаментально европейской", - сказал он.

По словам Макрона, без возвращения РФ Европу ждали бы "негативные, плохие последствия для людей и их прав".

"Если бы не было (возвращения - ред.) российской делегации, мы бы допустили риски. Тогда граждане РФ остались без возможности обращаться в Европейский суд по правам человека", - сказал он.

Макрон отметил, что, по его мнению, возврат РФ позволит решить конфликты в Приднестровье, на Кавказе, в Грузии и в Украине.

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Россия пасе эмманюэль макрон
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