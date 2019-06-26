Россиянина Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ - Геращенко

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого не избрали на должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом у себя в Facebook сообщила первый замглавы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Коллеги из украинской делегации пишут, что 101 из 197 членов ПАСЕ проголосовали за то, чтобы Слуцкий стал вице-президентом Ассамблеи", - отметила Геращенко.

Она напомнила, что "это лицо находится под санкциями ЕС и других стран за голосование о введении войск в Украину, аннексию Крыма, неоднократное посещение оккупированных территорий".

"Именно он организовывал скандальную поездку Аграмонта в Сирию на российском военном самолете, щеголяет своей дружбой с Асадом. А еще несколько журналисток в Москве публично обвинили его в харассменте", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что для ПАСЕ, как и для большинства международных организаций, проблема сексуальных домогательств "иногда звучит чувствительнее и громче, чем вооруженная агрессия против других стран".

"Но только не в случае с российскими отбросами, здесь деньги не пахнут. Вклад РФ в СЕ заставляет всех этих европейских фарисеев закрывать глаза и на убитых во время химических атак сирийских детей, и на находящихся Кремлем военнопленных, и даже на харассмент", - уточнила она.

По ее словам, будет еще один тур голосования, где нужно 75 голосов.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Украина может приостановить участие в ПАСЕ.

Читайте также: Геращенко: Украина должна отозвать приглашение ПАСЕ на выборы