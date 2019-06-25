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25.06.2019, 13:09

Геращенко: Украина должна отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Геращенко: Украина должна отозвать приглашение ПАСЕ на выборы - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер подчеркнула, что "организация, которая сама стала на путь самоуничтожения, не может учить Украину демократии"

Если российская делегация будет иметь все права в Парламентской ассамблее Совета Европы, то Украина должна отозвать приглашение Ассамблее направить наблюдательную миссию на досрочные выборы в Раду. Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, комментируя последствия отмены в ПАСЕ санкций против российской делегации, сообщает Укринформ.

"Так же есть еще один дискуссионный вопрос. Мы хотели бы, чтобы наш президент не по фонтанам бегал и отмалчивался, а как-то выразил свою позицию по поводу того, а что мы теперь делаем с делегацией наблюдателей ПАСЕ на украинских выборах?" - отметила Геращенко.

Она напомнила, что шесть представителей российской делегации голосовали за аннексию Крыма и за введение российских войск.

"Теперь они ходят в этих стенах. И они теперь имеют право участвовать в наблюдательных миссиях. Они приедут к нам на выборы наблюдателями? Часть нашей делегации считает, что Киев должен отозвать приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на эти парламентские выборы", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, "организация, которая сама стала на путь самоуничтожения, не может учить Украину демократии".

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Украина может приостановить участие в ПАСЕ.

Читайте также: Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ

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Теги: Россия, выборы, пасе, Ирина Геращенко, делегация
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