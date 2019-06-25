Украина может приостановить участие в ПАСЕ - Ионова

Фото: пресс-служба ПАСЕ

И.о. председателя комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что после возвращения полномочий делегации России ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - сказала Ионова.

Депутат также сообщила, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации сегодня, 25 июня.

Ионова напомнила, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко – "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель (канцлером Германии Ангелой Меркель - ред.), и с другими". В администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ.

В ночь на сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за правки в регламент санкционного механизма, которые дают возможность изгнанной в 2015 году из зала заседаний делегации РФ вернуться туда без какого-либо ограничения права голоса - и без выполнения международных обязательств.