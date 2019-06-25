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25.06.2019, 07:50

Украина может приостановить участие в ПАСЕ - Ионова

Украина может приостановить участие в ПАСЕ - Ионова - Фото
Фото: пресс-служба ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ допускает приостановление своего участия после возвращения российской

И.о. председателя комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что после возвращения полномочий делегации России ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - сказала Ионова.

Депутат также сообщила, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации сегодня, 25 июня.

Ионова напомнила, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко – "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель (канцлером Германии Ангелой Меркель - ред.), и с другими". В администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ.

В ночь на сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за правки в регламент санкционного механизма, которые дают возможность изгнанной в 2015 году из зала заседаний делегации РФ вернуться туда без какого-либо ограничения права голоса - и без выполнения международных обязательств.

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Теги: пасе, мария ионова
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