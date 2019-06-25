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25.06.2019, 12:15

Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ

Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ - Фото
Украинская делегация в ПАСЕ (фото - Facebook Леонида Емца)

Завтра украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий России

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Украинская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом депутат Борислав Береза сообщил в Facebook.

Ранее он написал, что после оспаривания полномочий российской делегации делегация Украины покинула зал заседаний. "Президент ПАСЕ признала, что полномочия российской делегации оспорены обоснованно и на россиян могут быть наложены санкции", - отметил он.

Депутат Леонид Емец в Facebook уточнил, что делегация не может и не имеет права принимать решение об участии Украины в ПАСЕ. Это будет решать Верховная Рада. Кроме того, делегация обращается к президенту и Министерству иностранных дел по определению дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы. "Сейчас мы приостановили участие в этой сессии Ассамблеи до момента принятия решения Украины", - написал он.

Завтра, 26 июня, украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий России. Украина потребует полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

После обжалования полномочий российской делегации, вне зависимости от решения, украинцы не вернутся в сессионный зал ПАСЕ.

В ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств.

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Теги: пасе, борислав береза
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