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"Слуга народа" стал вице-президентом ПАСЕ

"Слуга народа" стал вице-президентом ПАСЕ - Фото
Александр Мережко (Фото: Facebook Кравчук)
27.01.2020, 15:25

Александр Мережко - доктор юридических наук, специалист в области международного права

Члена украинской делегации, представителя фракции Верховной Рады Слуга народа Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом депутат фракции Слуга народа Евгения Кравчук написала в Facebook.

"Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, так как он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещенными в докладах", - пишет Кравчук.

По данным Кравчук, Мережко - доктор юридических наук, ученый и специалист в области международного права, председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении.

  • Ранее на заседании ПАСЕ оспорили по содержательным и процедурным причинам полномочия российской делегации, а также избрание гражданина РФ вице-президентом организации.

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