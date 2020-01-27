Украина с группой Балтик+ обжалуют полномочия делегации РФ в ПАСЕ

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Украинская делегация совместно с партнерами из группы Балтик+ дважды обжалует полномочия россиян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в эфире канала Прямой заявил нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко, который входит в украинскую делегацию.

Депутат утверждает, что механизм уже согласован.

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Во-первых, при утверждении полномочий национальных делегаций украинцы с партнерами встанут в знак протеста. Во-вторых, делегаты от Латвии озвучат свой протест против нынешних полномочий РФ по процедурным основаниям (у россиян - подсанкционные в ЕС члены делегации), а грузинская группа - по содержательным.

"Настроение у всех оптимистичное", - заверила глава делегации Украины Елизавета Ясько.

По ее словам, несмотря на распределение по политическим группам, украинская делегация - "объединенная команда, которая приехала в ПАСЕ, чтобы бороться за Украину и ценности Совета Европы".

Балтик+ - группа пяти стран в ПАСЕ для политики осуждения оккупации Россией Крыма, части Донбасса, Грузии и Молдовы. В нее входят Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Украина.

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