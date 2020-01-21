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Глава украинской делегации в ПАСЕ: Никакого сотрудничества с РФ

Глава украинской делегации в ПАСЕ: Никакого сотрудничества с РФ - Фото
Елизавета Ясько (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
21.01.2020, 15:06

По словам Елизаветы Ясько, с Россией необходимо разговаривать "только в рамках международного права"

Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы рассчитывает, что их площадка поможет Украине в переговорах в нормандском формате, при этом никакого сотрудничества с делегацией страны-агрессора РФ не запланировано. Об этом в интервью НВ заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Отвечая на вопрос, какой будет позиция делегации по Крыму и Донбассу, Ясько сказала: "Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Мы также напомним, что ее жертвами в свое время были Грузия и Молдова. Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации. Мы очень хотим, чтобы наша площадка в ПАСЕ помогала Украине в переговорах в нормандском формате".

По ее словам, это значит, что украинская делегация будет активно сотрудничать с Францией и Германией. Ясько подчеркнула, что не запланировано никакого сотрудничества с делегацией России.

"С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Правда и международное право на нашей стороне", - объяснила она.

  • 30 сентября Ясько утверждала, что "знает, как общаться" с россиянами во время будущих стычек на заседаниях Ассамблеи и в комитетах.
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Россия Украина Донбасс Крым пасе Елизавета Ясько
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