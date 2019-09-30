Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ясько об опыте общения с россиянами: Я сняла три фильма о КГБ

Ясько об опыте общения с россиянами: Я сняла три фильма о КГБ - Фото
Елизавета Ясько (скриншот CK1)
30.09.2019, 11:07

Нардеп от фракции Слуга народа говорит, что при общении с делегатами из РФ будет принцип: "Если нас троллят, мы не должны троллить в ответ"

Новая глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько утверждает, что "знает, как общаться" с россиянами во время будущих стычек на заседаниях Ассамблеи и в комитетах. О методе она рассказала Левому берегу.

По ее мнению, отказываться от общения с ними неправильно: "Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит". При этом Ясько уверяет, что она сама и другие делегаты готовы противостоять россиянам в ПАСЕ.

"Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ; общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А еще я училась в Москве, кстати... Окончила МГУ, была там в самое интересное время – в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом", - пояснила она.

По словам главы делегации Украины, нужно "на весь мир, на всю Европу говорить о том, что нам нужно ПАСЕ реформировать": добиться того, чтобы Россия выполнила все условия по достижению мира. "Если будет выполнена часть, это тоже прогресс", - резюмировала она.

Читайте также: Глава делегации Украины в ПАСЕ начертила красную линию для Киева

Напишите нам
пасе мгу Елизавета Ясько
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 