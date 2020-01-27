Обжаловано избрание россиянина вице-президентом ПАСЕ

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На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили по содержательным и процедурным причинам полномочия российской делегации, а также избрание гражданина РФ вице-президентом организации. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, входящий в состав делегации Украины.

Сначала более 30 делегатов ПАСЕ из группы Балтик+ встали в жесте протеста против полномочий депутатов РФ. Этот вопрос в течение двух дней изучат в Ассамблее, прежде чем принять окончательное решение.

Затем полномочия россиян были оспорены и по процедурным причинам: в делегацию РФ входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

Кроме того, было оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ россиянина Петра Толстого. Чтобы занять эту должность, ему придется пройти процедуру тайного голосования.

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