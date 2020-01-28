Россиянина со второй попытки выбрали вице-президентом ПАСЕ

Петр Толстой (Фото: Госдума РФ)

В Парламентской ассамблее Совета Европы по результатам второго тура поддержали кандидатуру депутата Госдумы РФ Петра Толстого на должность вице-президента по российской квоте. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

По результатам тайного голосования российский делегат получил 132 голоса "за" и 117 "против". Для избрания во втором туре необходимо получить простое большинство голосов.

По результатам первого тура голосования необходимо было получить поддержку двух третей делегатов, чего не было достигнуто . Поэтому был проведен второй тур выборов.

Ранее на заседании ПАСЕ оспорили по содержательным и процедурным причинам полномочия российской делегации, а также избрание гражданина РФ вице-президентом организации.

27 января члена украинской делегации, представителя фракции Верховной Рады Слуга народа Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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