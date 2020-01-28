Кандидат РФ провалился в первом туре выборов вице-президента ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы (Фото - пресс-служба ПАСЕ)

В Парламентской ассамблее Совета Европы в первом туре не поддержали кандидатуру депутата Госдумы России Петра Толстого на пост вице-президента по российской квоте. Об этом сообщает Укринформ.

По результатам тайного голосования российский делегат получил 101 голос "за" при 71 "против". Для избрания в первом туре необходимо получить две трети голосов.

Объявлен второй тур, где необходимо получить только поддержку простого большинства. Результаты тайного голосования за кандидатуру Толстого будут объявлены сегодня во второй половине дня.

Справка. Согласно процедуре, избрание 20 вице-президентов Ассамблеи по национальным квотам проходит автоматически.

Ранее на заседании ПАСЕ оспорили по содержательным и процедурным причинам полномочия российской делегации, а также избрание гражданина РФ вице-президентом организации.

27 января члена украинской делегации, представителя фракции Верховной Рады Слуга народа Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы .

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