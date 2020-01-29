ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации. Соответствующую резолюцию поддержали 96 делегатов, 44 проголосовали против и семеро воздержались. Об этом сообщает Укринформ.
"Ассамблея отмечает, что в течение предыдущих шести месяцев, после возвращения российской делегации в ПАСЕ, некоторые рекомендации были выполнены Россией. В частности, были возвращены в рамках обмена заложниками 24 украинских моряка, противоправно захваченные в Керченском проливе ... Определенный прогресс был достигнут в осуществлении Минских договоренностей", - объясняются в резолюции некоторые мотивы ратификации полномочий.
Отмечается, что готовятся дальнейшие обмены удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
Отдельно в документе отмечается, что российская сторона заплатила в бюджет Совета Европы членские взносы.
ПАСЕ также отмечает, что в настоящее время продолжается мониторинг процесса выполнения Россией ряда резолюций - доклад будет обнародован позже в этом году.
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