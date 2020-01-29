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Проект решения ПАСЕ о санкциях: Россия платит, наказывать нельзя

Проект решения ПАСЕ о санкциях: Россия платит, наказывать нельзя - Фото
­Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: Ellen Wuibaux/flickr Council of Europe)
29.01.2020, 11:00

Документ вынесут на голосование поздно вечером 29 января

В Парламентской ассамблее Совета Европы согласовали предварительный проект решения по обжалованию полномочий российской делегации из-за нарушения россиянами обязательств перед Советом Европы. Документ вынесут на голосование в зале сегодня поздно вечером, сообщает Европейская правда.

Проект был подготовлен в мониторинговом комитете одним из ключевых лоббистов России в ПАСЕ, нидерландским левым депутатом Тини Коксом (мониторинговый комитет назначил его большинством голосов, - ред.).

Он предлагает избежать введения против РФ каких-либо ограничений и утверждает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

Документ напоминает, что в июне 2019 года ПАСЕ решила восстановить права российской делегации, "призвав ее к содержательному диалогу по выполнению обязательств", и запланировала рассмотрение отдельного доклада о действиях РФ.

Кокс также нашел признаки того, что РФ исправляет проблемы, из-за которых она оказалась под санкционным давлением. Он привел два примера: обмен пленными, включая возвращение украинских моряков, а также возобновление платежей России в бюджет Совета Европы.

По данным издания, в документе отсутствуют упоминания о многочисленных нарушениях прав человека Россией во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО, притеснениях прав человека в РФ, намерениях России изменить конституцию, чтобы не выполнять решения ЕСПЧ.

  • 28 января в ПАСЕ по результатам второго тура поддержали кандидатуру депутата Госдумы РФ Петра Толстого на должность вице-президента по российской квоте.

Читайте также: Россия шантажирует ПАСЕ уходом, если ущемят полномочия делегации

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