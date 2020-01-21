Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава Луганской ОГА: Главное для нас - мониторинг ОБСЕ ночью

Глава Луганской ОГА: Главное для нас - мониторинг ОБСЕ ночью - Фото
Cергей Гайдай (фото - hromadske.ua)
21.01.2020, 16:35

Сергей Гайдай отметил, что в ночное время, когда уезжают наблюдатели ОБСЕ, начинаются обстрелы

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил о необходимости проведения мониторинга миссии ОБСЕ в ночное время. Об этом он сказал во время встречи с новым главой ОБСЕ Эдди Рамой, сообщает Hromadske.

"Единственный вопрос, который для нас важен - продолжение миссии в ночное время. Наши военные тоже задали этот вопрос. Мы видим, что днем у нас тишина, а как только миссия уезжает, как только начинает темнеть, то начинаются обстрелы. Для нас сейчас главное именно это - мониторинг в ночное время. Мы задали этот вопрос, ждем ответа", - отметил Гайдай.

Глава Луганской ОГА отметил, что посещение именно пункта пропуска Станица Луганская было инициативой ОБСЕ.

Информацию о возможном разведения войск в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, Гайдай комментировать не стал, сообщив лишь, что сейчас в Минске обсуждаются различные участки.

  • 16 января сообщалось, что на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генштабом ВСУ. 
Напишите нам
Эди Рама обсе станица луганская мониторинг Сергей Гайдай
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 