Глава Луганской ОГА: Главное для нас - мониторинг ОБСЕ ночью

Cергей Гайдай (фото - hromadske.ua)

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил о необходимости проведения мониторинга миссии ОБСЕ в ночное время. Об этом он сказал во время встречи с новым главой ОБСЕ Эдди Рамой, сообщает Hromadske.

"Единственный вопрос, который для нас важен - продолжение миссии в ночное время. Наши военные тоже задали этот вопрос. Мы видим, что днем у нас тишина, а как только миссия уезжает, как только начинает темнеть, то начинаются обстрелы. Для нас сейчас главное именно это - мониторинг в ночное время. Мы задали этот вопрос, ждем ответа", - отметил Гайдай.

Глава Луганской ОГА отметил, что посещение именно пункта пропуска Станица Луганская было инициативой ОБСЕ.

Информацию о возможном разведения войск в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, Гайдай комментировать не стал, сообщив лишь, что сейчас в Минске обсуждаются различные участки.