Украина в Минске предложила новые участки для разведения

Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генштабом ВСУ. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы.

На сегодняшних переговорах в Минске Украина отметила продолжающиеся нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Также украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Украина обратила внимание на невыполнение пункта 4 протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

"Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы, - отметила Дарка Олифер.

Украина еще раз отметила, что проведение выборов на Донбассе без возвращения Украине контроля над украинско-российской границей и обеспечения безопасности невозможно.

Ранее сообщалось, что беспилотник ОБСЕ зафиксировал боевиков на участке разведения в районе временно оккупированного Петровского (41 км к югу от Донецка, - ред.).