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ОБСЕ сообщила о ситуации на участке разведения в Петровском

ОБСЕ сообщила о ситуации на участке разведения в Петровском - Фото
Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)
14.01.2020, 10:47

По данным ОБСЕ, несколько человек находились на бывших позициях боевиков на участке разведения сил

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал боевиков на участке разведения в районе временно оккупированного Петровского (41 км к югу от Донецка, - ред.). Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

9 января внутри юго-восточного угла участка разведения в районе Петровского мини-БПЛА зафиксировал двух людей в одежде темного цвета, которые стояли рядом с бывшими позициями террористов.

"Примерно в 250 метрах дальше к северу БПЛА зафиксировал двух человек (один был в одежде темного цвета, другой - в белой камуфляжной одежде соответственно), стоявших возле траншей", - уточнили в ОБСЕ.

За пределами участка разведения, примерно в 10 метрах к северу от его северного края и приблизительно в 400 метрах к западу от его восточного края, беспилотник обнаружил ручной пулемет (РПК-74М), стоявший на ящиках для боеприпасов в траншеях (по оценке ОБСЕ, он принадлежал боевикам).

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