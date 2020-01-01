ОБСЕ возглавила Албания. Обещают помнить об Украине

Эди Рама (Фото: EPA)

С 1 января 2020 года председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла Албания. Новый глава Эди Рама (премьер-министр и министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании) заверил, что безопасность в Украине останется в центре внимания. Об этом сообщается на сайте организации.

Рама отметил, что во время председательства Албании в ОБСЕ будет руководствоваться тремя целями, которые обозначил как: добросовестная реализация комплекса политических обязательств, изменения на местах (предотвращение эскалации конфликта, мониторинг выборов и поддержка реформ) и продолжение укрепления диалога, "вдохновенного 30-летием Парижской хартии".

Новый председатель уточнил, что в период своей каденции будет помнить об Украине.

"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Усилия по их урегулированию будут в центре внимания албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе по-прежнему забирали жизни", - отметил новый глава Рама.

В 2019 году председателем ОБСЕ был министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

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