Пристайко о мониторинге ОБСЕ на Донбассе: Проблема не в мандате

Вадим Пристайко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Проблема работы на Донбассе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заключается не в ее мандате, а в его реализации и недостатке людей. Об этом в интервью Укринформу заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Говоря о проведении наблюдения в режиме 24/7, Пристайко уточнил, что есть две позиции.

"Первая - это то, что мандат остается неизменным, и они имеют право наблюдать 24/7. Здесь наша позиция отличается от российской: они утверждают, что такая возможность у наблюдателей уже есть. Мы же говорим, что это записано, но реальность - другое: они не делают этого из-за...проблемы безопасности. Это не проблема мандата, а проблема его реализации и ограничений, которые накладывают национальные делегации", - объяснил Пристайко.

Читайте также: Меркель о будущем Донбасса: Это будет непросто

По его словам, один из вариантов уменьшения рисков - это не позволять наблюдателям ездить ночью заминированными дорогами.

"Два варианта выхода: либо усиливать их способности (дроны, действующие камеры, спутники, с которых направляются снимки), или все-таки наращивать человеческий потенциал на территории. Это можно сделать, например, основав на этой территории постоянно действующие пункты, куда экипаж ОБСЕ может доехать и там находиться в безопасности в ночное время", - сказал Пристайко, уточнив, что об этом шла речь на саммите в Париже 9 декабря.

Он считает, что в ОБСЕ отмечается дефицит кадров. "Если я не ошибаюсь, там около 70 вакантных должностей. Нам бы заполнить имеющиеся позиции", - добавил он.

Справка. 9 декабря, в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Цель встречи – прекращение российско-украинской войны. В последний раз такой саммит прошел осенью 2016-го с участием пятого президента Петра Порошенко.