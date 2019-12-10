Меркель: ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение

Ангела Меркель (фото - bundestag.de)

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ближайшее время должен быть расширен, с разрешением на работу ночью. О такой договоренности заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита нормандской четверки, сообщает Европейская правда.

"Мандат ОБСЕ должен быть расширен, они должны наблюдать не только днем, но и ночью, а также семь дней в неделю", - отметила она

Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил достижение такой договоренности.

Ранее Меркель сказала, что на Донбассе до сих пор нет прекращения огня.

"До марта 2020 года надо сделать еще две зоны разведения рядом со Станицей Луганской и Петровским", - говорит она.

Справка. 9 декабря, в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Цель встречи – прекращение российско-украинской войны. В последний раз такой саммит прошел осенью 2016-го с участием пятого президента Петра Порошенко.

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