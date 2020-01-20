Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боевики бьют артиллерией. На Донбассе погиб украинский военный

Боевики бьют артиллерией. На Донбассе погиб украинский военный - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
20.01.2020, 07:55

По данным штаба ООС, террористы 11 нарушили режим прекращения огня за последние сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов боевиками погиб военнослужащий объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм (Ореховое), а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Десять обстрелов гибридной армией РФ было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

С начала суток, 20 января, потерь нет.

  • 19 января сообщалось, что за минувшие сутки погиб военнослужащий, десять бойцов получили ранения.

Читайте также: Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 18 января: фото

Напишите нам
оос война Донбасс военный
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 