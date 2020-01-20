Боевики бьют артиллерией. На Донбассе погиб украинский военный

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

За минувшие сутки в результате обстрелов боевиками погиб военнослужащий объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм (Ореховое), а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Десять обстрелов гибридной армией РФ было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

С начала суток, 20 января, потерь нет.

19 января сообщалось , что за минувшие сутки погиб военнослужащий, десять бойцов получили ранения.

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