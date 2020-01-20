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Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 18 января: фото

Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 18 января: фото - Фото
Фото: скриншот из видео
20.01.2020, 07:33

Валерию Закусило было 32 года

В зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков 18 января погиб военный 72-й отдельной бригады имени Черных Запорожцев Валерий Закусило . Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

"18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий",- отмечается в сообщении.

Валерий Закусило (фото - facebook.com/72.brigade)

  • 19 января сообщалось, что за минувшие сутки погиб военнослужащий, десять бойцов получили ранения.

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Донбасс фото военный Валерий Закусило
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