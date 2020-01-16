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От пули российского снайпера погиб 24-летний боец 92-й ОМБр: фото

От пули российского снайпера погиб 24-летний боец 92-й ОМБр: фото - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
16.01.2020, 11:38

Алексей Кучкин получил пулевое ранение головы

На Донбассе 15 января от пули российского снайпера погиб 24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Алексей Кучкин. Об этом говорится в сообщении 92-й ОМБр.

Старший солдат получил пулевое ранение головы в районе населенного пункта Каштановый. Он был старшим стрелком механизированного батальона.

Алексей Кучкин (фото - facebook.com/92OMBr)

Кучкин три года служил в рядах Вооруженных Сил Украины. Родом из Харьковской области, месяц назад женился. От первого брака у него остался сын-школьник.

  • 15 января сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил погиб дин украинский военный.
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фото 92-й ОМБр Алексей Кучкин
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