От пули российского снайпера погиб 24-летний боец 92-й ОМБр: фото

Фото: пресс-служба Минобороны

На Донбассе 15 января от пули российского снайпера погиб 24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Алексей Кучкин. Об этом говорится в сообщении 92-й ОМБр.

Старший солдат получил пулевое ранение головы в районе населенного пункта Каштановый. Он был старшим стрелком механизированного батальона.

Алексей Кучкин (фото - facebook.com/92OMBr)

Кучкин три года служил в рядах Вооруженных Сил Украины. Родом из Харьковской области, месяц назад женился. От первого брака у него остался сын-школьник.