Боевики на Донбассе убили украинского военного

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Сегодня боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Террористы вели огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также украинских военных обстреливали снайперы.

К примеру, недалеко от Павлополя боевики сбросили с беспилотника шесть гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб.

9 января в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода, еще один боец получил ранения.