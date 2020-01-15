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Боевики на Донбассе убили украинского военного

Боевики на Донбассе убили украинского военного - Фото
Военный, армия, ВСУ, война, ООС, АТО (скриншот)
15.01.2020, 18:50

Недалеко от Павлополя боевики сбросили с беспилотника шесть гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм

Сегодня боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Террористы вели огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также украинских военных обстреливали снайперы.

К примеру, недалеко от Павлополя боевики сбросили с беспилотника шесть гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб.

9 января в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода, еще один боец получил ранения.

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оос Донбасс беспилотник прекращение огня
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