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На востоке погиб военнослужащий

На востоке погиб военнослужащий - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба 36 ОБрМП
10.01.2020, 07:35

Вчера было шесть обстрелов со стороны боевиков на Донбассе, сегодня - пока один

Вчера, 9 января, в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий операции объединенных сил, еще один боец получил ранения. Об этом пишет утренняя сводка штаба ООС в Facebook.

Всего за вчерашний день гибридные вооруженные формирования РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение противник не применял.

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Сегодня, 10 января, оккупанты один раз обстреляли войска Украины в Марьинке. Потерь нет.

Это пятая смерть в январе 2020 года в результате боевых действий на востоке.

  • ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Де-факто это оккупационные администрации РФ в Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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Донбасс потери
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