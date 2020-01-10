На востоке погиб военнослужащий

Иллюстративное фото: пресс-служба 36 ОБрМП

Вчера, 9 января, в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий операции объединенных сил, еще один боец получил ранения. Об этом пишет утренняя сводка штаба ООС в Facebook.

Всего за вчерашний день гибридные вооруженные формирования РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение противник не применял.

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Сегодня, 10 января, оккупанты один раз обстреляли войска Украины в Марьинке. Потерь нет.

Это пятая смерть в январе 2020 года в результате боевых действий на востоке.