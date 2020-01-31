Боевики собирают данные для принудительного призыва - ГУР

Донецк (фото - LIGA.net)

Террористы во временно оккупированном Донбассе собирают персональные данные местных жителей для проведения принудительного призыва на военную службу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, одновременно с агитационной кампанией с привлечением всех местных пропагандистских ресурсов оккупанты через военные комиссариаты осуществляют сбор данных на предприятиях и в так называемых государственных учреждениях о лицах, которые могут подлежать принудительному призыву на военную службу.

"Сейчас некомплект личного состава российских оккупационных войск частично покрывается за счет наемников из РФ, что связано с отсутствием достаточного количества добровольцев из местного населения", - уточняется в сообщении.

Также командиры подразделений скрыто от "командования" террористов удерживают на службе лиц с криминальным прошлым.

31 января сообщалось, что с начала 2020 года потери оккупантов на Донбассе составили 83 человека.

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