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Боевики собирают данные для принудительного призыва - ГУР

Боевики собирают данные для принудительного призыва - ГУР - Фото
Донецк (фото - LIGA.net)
31.01.2020, 14:41

По данным украинской разведки, некомплект личного состава боевиков частично покрывается за счет наемников из России

Террористы во временно оккупированном Донбассе собирают персональные данные местных жителей для проведения принудительного призыва на военную службу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, одновременно с агитационной кампанией с привлечением всех местных пропагандистских ресурсов оккупанты через военные комиссариаты осуществляют сбор данных на предприятиях и в так называемых государственных учреждениях о лицах, которые могут подлежать принудительному призыву на военную службу.

"Сейчас некомплект личного состава российских оккупационных войск частично покрывается за счет наемников из РФ, что связано с отсутствием достаточного количества добровольцев из местного населения", - уточняется в сообщении.

Также командиры подразделений  скрыто от "командования" террористов удерживают на службе лиц с криминальным прошлым.

  • 31 января сообщалось, что с начала 2020 года потери оккупантов на Донбассе составили 83 человека.

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