С 18 лет. Зеленский подписал указ о призыве в армию

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов в 2020 году. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле - июне 2020 года; октябре - декабре 2020 года", - отмечается в тексте указа.

Согласно указу увольняются в запас из Вооруженных Сил Украины военнослужащие срочной службы, которые имеют степень специалиста или магистра и отслуживших в установленные сроки срочной военной службы: в апреле - июне 2020 года; октябре - декабре 2020 года.

В 2019 году призыв в армию был с 20 лет.

10 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявлял , что намерен добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии.

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