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Министр обороны: Моя цель – отменить призыв

Министр обороны: Моя цель – отменить призыв - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Минобороны)
10.11.2019, 23:30

Андрей Загороднюк объясняет: Украина должна иметь профессиональную армию, чтобы соответствовать стандартам НАТО

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что намерен добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии. Об этом он рассказал в эфире "ТСН. Тиждень" на канале 1+1.

"Позиция государства и моя персональная цель - это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - сообщил Загороднюк.

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В то же время, он добавил, что для отмены призыва потребуется время.

"Это не произойдет быстро, это не будет в течение года. Каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера, защищены права так, чтобы мы могли конкурировать при отборе, конкурировать за лучших людей в нашей армии", - рассказал министр.

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