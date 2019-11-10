Министр обороны: Моя цель – отменить призыв

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что намерен добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии. Об этом он рассказал в эфире "ТСН. Тиждень" на канале 1+1.
"Позиция государства и моя персональная цель - это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - сообщил Загороднюк.
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В то же время, он добавил, что для отмены призыва потребуется время.
"Это не произойдет быстро, это не будет в течение года. Каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера, защищены права так, чтобы мы могли конкурировать при отборе, конкурировать за лучших людей в нашей армии", - рассказал министр.
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