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В Минобороны разъяснили ситуацию с призывом в армию с 18 лет

В Минобороны разъяснили ситуацию с призывом в армию с 18 лет - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
30.10.2019, 12:30

В законодательном поле Украины призыв с 18 лет сохранен, заявил замглавы ведомства Александр Полищук

Пока нет решения о восстановлении призыва в армию с 18 лет, однако закон позволяет восемнадцатилетним, если они хотят, пойти служить. Об этом Радио Свобода рассказал замглавы Минобороны Александр Полищук.

"Законодательно никто не отменял призыв с 18 лет. <...> Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильное, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста", - пояснил он.

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Еще одним правильным решением, по мнению Полищука, был отказ от направления "срочников" в зону боевых действий, чтобы вместо этого в тылу готовить из них активный резерв для ВСУ.

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александр полищук
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