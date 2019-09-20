Осенний призыв: кого, куда и когда будут привлекать

Срочная служба (Фото: Минобороны)

В ходе осенней призывной кампании, которая стартует с 1 октября, планируют привлечь более 15000 призывников срочной военной службы. Отправлять в зону проведения операции объединенных сил их не будут. Об этом заявил заместитель начальника штаба командования Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Долгашев, пишет Интерфакс-Украина.

Продлится эта кампания до 31 декабря. 9000 человек намерены привлечь в Вооруженные силы, 4400 - в Нацгвардию, 1000 - в Госпогранслужбу, 800 - в Госспецслужбу транспорта. Возраст призывников от 20 до 27 лет.

Долгашев уточнил, что отсрочка от призыва даётся по состоянию здоровья на один год, также для получения образования и профессиональной деятельности. Кроме того, отсрочка может быть предоставлена в связи с нетрудоспособностью родственников и наличием ребенка до 3 лет. И напомнил, что, согласно указа от сентября 2014 года, военные срочной службы к проведению ООС не привлекаются.

Также он также напомнил, что призывники обязаны явиться в военкоматы при получении повестки, а невыполнение воинской обязанности влечет за собой административную и уголовную ответственность.