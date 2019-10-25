Кабмин назначил нового заместителя министра обороны: кто он

Алесандр Полищук ( скриншот видео політична партія "Українське об'єднання патріотів — УКРОП")

Кабинет министров назначил Александра Полищука новым заместителем министра обороны. Распоряжение опубликовано на портале правительства.

Фонд Майдан закордонних справ, в котором Полищук работал экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности, предоставил биографию чиновника.

Так, он получал образование в Акадмии ВСУ и европейских военных колледжах. Имеет опыт дипломатической службы на должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

В 2010 году закончил военную службу. Работал в структурах Минобороны и СНБО.

Читайте также: Советником Гончарука могут назначить российского экс-чиновника