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Кабмин назначил нового заместителя министра обороны: кто он

Кабмин назначил нового заместителя министра обороны: кто он - Фото
Алесандр Полищук ( скриншот видео політична партія "Українське об'єднання патріотів — УКРОП")
25.10.2019, 12:14

Полищук является экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности

Кабинет министров назначил Александра Полищука новым заместителем министра обороны. Распоряжение опубликовано на портале правительства.

Фонд Майдан закордонних справ, в котором Полищук работал экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности, предоставил биографию чиновника.

Так, он получал образование в Акадмии ВСУ и европейских военных колледжах. Имеет опыт дипломатической службы на должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

В 2010 году закончил военную службу. Работал в структурах Минобороны и СНБО.

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минобороны министерство обороны александр полищук
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